Трасса Пермь — Екатеринбург попадет в зону мощного снегопада

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На дорогах будет опасно из-за непогоды Фото:

Сильные снегопады прогнозируют метеорологи на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Наиболее мощные осадки затронут трассу Пермь — Екатеринбург, говорят в ГИС центре Пермского университета.

«В ночь на 4 мая на юго-западе Свердловской области, на севере Челябинской области и на юго-востоке Пермского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега (до 30 мм и более). В зону сильного снегопада попадает Суксунский и Октябрьский районы Пермского края, а также участок автотрассы Пермь-Екатеринбург», — сообщается в telegram-канале центра.

В зоне снегопада возможны обрывы проводов и падение деревьев, предупреждают синоптики. Самый сильный снегопад ожидается юго-западнее Екатеринбурга.

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Сильные снегопады прогнозируют метеорологи на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Наиболее мощные осадки затронут трассу Пермь — Екатеринбург, говорят в ГИС центре Пермского университета. «В ночь на 4 мая на юго-западе Свердловской области, на севере Челябинской области и на юго-востоке Пермского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега (до 30 мм и более). В зону сильного снегопада попадает Суксунский и Октябрьский районы Пермского края, а также участок автотрассы Пермь-Екатеринбург», — сообщается в telegram-канале центра. В зоне снегопада возможны обрывы проводов и падение деревьев, предупреждают синоптики. Самый сильный снегопад ожидается юго-западнее Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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