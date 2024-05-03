Трасса Пермь — Екатеринбург попадет в зону мощного снегопада

Сильные снегопады прогнозируют метеорологи на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Наиболее мощные осадки затронут трассу Пермь — Екатеринбург, говорят в ГИС центре Пермского университета.
«В ночь на 4 мая на юго-западе Свердловской области, на севере Челябинской области и на юго-востоке Пермского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега (до 30 мм и более). В зону сильного снегопада попадает Суксунский и Октябрьский районы Пермского края, а также участок автотрассы Пермь-Екатеринбург», — сообщается в telegram-канале центра.
В зоне снегопада возможны обрывы проводов и падение деревьев, предупреждают синоптики. Самый сильный снегопад ожидается юго-западнее Екатеринбурга.
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