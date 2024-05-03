Сотрудники ГИБДД помогают автомобилистам объезжать место аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 3 мая на проспекте Космонавтов образовалась огромная пробка из-за аварии четырех автомобилей. Двух водителей госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

«На Космонавтов, 181 столкновение четырех транспортных средств. Столкнулись два Mercedes, Lada, Audi. Пострадали два водителя „Мерседесов“, которых увезли в городскую клиническую больницу № 23 с диагнозами: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — сказали в ведомстве.

По словам читателя агентства, из-за аварии образовалась пробка в сторону Верхней Пышмы. «С трудом получается проехать участок, дорога сузилась», — отметил собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время выясняются причины ДТП и помогают автомобилистам объезжать аварийный участок.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу