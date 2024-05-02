02 мая 2024

Свердловчанка разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи воздержались от комментариев Фото:

В Березовском (Свердловская область) женщина выпала с восьмого этажа дома на улице Спортивной и разбилась насмерть. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Жители дома на улице Спортивной, 4 написали, что с восьмого этажа выпала женщина. В полиции факт подтвердили», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». Тело выпавшей накрыли, на месте происшествия работают медики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Березовском (Свердловская область) женщина выпала с восьмого этажа дома на улице Спортивной и разбилась насмерть. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Жители дома на улице Спортивной, 4 написали, что с восьмого этажа выпала женщина. В полиции факт подтвердили», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». Тело выпавшей накрыли, на месте происшествия работают медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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