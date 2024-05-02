Следователи воздержались от комментариев
В Березовском (Свердловская область) женщина выпала с восьмого этажа дома на улице Спортивной и разбилась насмерть. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Жители дома на улице Спортивной, 4 написали, что с восьмого этажа выпала женщина. В полиции факт подтвердили», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». Тело выпавшей накрыли, на месте происшествия работают медики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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