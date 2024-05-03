Шойгу подтвердил проведение парада в Екатеринбурге

Сергей Шойгу назвал города, где пройдет парад на День Победы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Екатеринбурге и еще в 24 городах проведут парад в честь Дня Победы. Мероприятия проводятся только в городах-героях и там, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Несколько слов о подготовке к военным парадам, посвященным 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», — сказал Шойгу.

Всего на мероприятиях в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 150 тысяч человек. На парад выведут 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Екатеринбург в этом году проведет День Победы без фейерверка и шествий. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Подробнее о способах почтить память ветеранов ВОВ — в материале URA.RU.