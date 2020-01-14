Вице-губернатора ХМАО допросили на заседании суда, где слушалось дело бывшего мэра

Вера Дюдина заявила, что покупка здания не нанесла ущерба бюджету округа и города Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО, директор департамента финансов Вера Дюдина сегодня выступила на суде по делу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. Она считает, что покупка здания под «билдинг-сад» за счет резервного фонда не нанесла ущерба бюджету округа и города.

«Если закупка была осуществлена, ресурсы заплачены, помещения перешли в собственность Сургута, где здесь ущерб?» — уточнила Дюдина.

Речь идет о ситуации 2014 года, когда Дмитрий Попов, который тогда возглавлял Сургут, получил из округа 94 миллиона. Деньги должны были пойти на переоборудование под детский сад здания на улице Профсоюзов. В итоге, несмотря на то, что мероприятие было включено в программу региона, финансирование проекта осуществлялось из средств резервного фонда.

Дюдина объяснила, что ситуация связана с обращением мэра и наличием денег в резервном фонде. «Как правило, если имеются в наличии неиспользованные ресурсы в резервном фонде и возникают такие обращения, их рассматривают. Понятно, что не оголяем резервный фонд до последней копеечки», — передает слова заместителя губернатора ХМАО «СургутИнформТВ».

Попов покинул пост мэра Сургута в 2016 году, после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий из-за продажи муниципального песка. По версии следствия, стоимость песка была занижена, а бюджет понес потери. Позднее были возбуждены еще три уголовных дела, которые объединили в одно производство.