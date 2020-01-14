В столице Ливии возобновился военный конфликт после отъезда Хафтара из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы и не стал подписывать соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Об этом сообщил ливийский источник.

«Маршал Хафтар покинул Москву. Соглашение он не подписал», —сообщает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на московских переговорах сразу несколько участников ливийского конфликта подписали документ о перемирии, однако Хафтар взял дополнительное время, чтобы принять решение.

Как уточняет телеканал «Аль-Арабия», после отъезда Хафтара из столицы России на юге Триполи вновь начались вооруженные столкновения. «Артиллерийская канонада слышна в южных пригородах столицы Ливии», — уточняет ТАСС.

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи. С этого момента страна фактически расколота напополам.

Перемирие в Ливии было объявлено 12 января 2019 года, когда ПНС и ЛНА объявили о прекращении боевых действий. При этом чуть позже стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.