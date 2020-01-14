В России отменят плановые проверки гастарбайтеров

Отмена плановых проверок поспособствует экономическому росту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятия, на которых работают мигранты, могут освободить от плановых проверок. Соответствующий законопроект хотят внести на рассмотрение в Госдуму в 2020 году.

В правительстве РФ уверены, что такие изменения помогут предпринимателем избежать больших издержек, которые неизбежны при проверках. «В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны», — пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что в ближайшие 10 лет в стране может сократиться численность населения трудоспособного возраста. Однако потребность в рабочих кадрах в стране не уменьшится. Представители «Справедливой России» и КПРФ высказали опасение, что из-за такой инициативы работы могут лишиться сами россияне.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала, что мигранты закрывают значительную часть вакансий в России, пишет «Национальная служба новостей». По словам эксперта, большая часть мигрантов занимает рабочие места, на которые не хотят идти граждане РФ.