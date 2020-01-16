В Екатеринбурге сообщили о «минировании» суда, прокуратуры и больниц

Арбитражный суд регулярно «минируют» несколько раз в месяц
В Арбитражный суд Свердловской области поступило электронное письмо, сообщающее, что в Екатеринбурге заминированы все административные объекты. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В анонимном письме сказано, что заминирован суд, прокуратура, отделения почты, аэропорт, вокзалы и больницы», — уточнил инсайдер. По его данным, информация о минировании доведена до руководства силовых ведомств. Оперативные группы с участием саперов готовятся к выезду. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал «URA.RU» прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.