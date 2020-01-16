15 января 2020

В Екатеринбурге сообщили о «минировании» суда, прокуратуры и больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование арбитражный суд Свердловской области
Арбитражный суд регулярно «минируют» несколько раз в месяцФото: читатель © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступило электронное письмо, сообщающее, что в Екатеринбурге заминированы все административные объекты. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В анонимном письме сказано, что заминирован суд, прокуратура, отделения почты, аэропорт, вокзалы и больницы», — уточнил инсайдер. По его данным, информация о минировании доведена до руководства силовых ведомств. Оперативные группы с участием саперов готовятся к выезду. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал «URA.RU» прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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