На Урале осудили гастарбайтеров, убивших человека, чтобы украсть овец

Свердловский областной суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана Махмадали Наврузову и Собирджону Косимову. За убийство, угон автомобиля и кражу скота они приговорены 16 и 16,5 лишения свободы.
События, о которых идет речь в уголовное деле, произошли в декабре 2018: гастарбайтеры решили похитить домашний скот с фермы в окрестностях поселка Верхнее Дуброво под Екатеринбургом. По объявлениям в интернете они нашли машину для грузоперевозок и заказали ее якобы для перевозки мебели.
Доехав до нужного места, они попросили водителя выйти из машины и убили его, нанеся множество ударов молотком по голове. «На грузовом автомобиле потерпевшего сообщники похитили с животноводческой фермы 4 овец и 7 телят, — сообщили „URA.RU“ в прокуратуре Свердловской области. — Похищенный скот перевезли в дом к своему знакомому, а угнанный фургон бросили на трассе».
Ущерб от действий гастарбайтеров оценивается в 128 тысяч рублей (за угнанный скот), также родственники водителя заявили иск о возмещении морального ущерба за его гибель. «У погибшего остались жена и ребенок от первого брака, — пояснили агентству в облапрокуратуре. — Супруга и бывшая супруга (в интересах ребенка) потребовали с убийц суммарно 2 млн 400 тысяч рублей — этот иск удовлетворен».
Наказание овцекрады-убийцы будут отбывать в колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу (не исключено, что он будет обжалован).