Япония заявила о готовности подписать мирный договор с Россией

В Японии заверили, что по-прежнему намереваются решить территориальный вопрос по Курильским островам, чтобы прекратить техническое состояние войны с Россией. Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ в программной речи на открытии сессии парламента.
«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — цитирует РИА «Новости» японского премьера. Абэ отметил, что подписание договора остается одним из главных внешнеполитических приоритетов Японии, поэтому он готов «довести дело до конца» вместе с Владимиром Путиным.
После завершения Второй Мировой войны в российско-японских отношениях главным вопросом является достижение мирного соглашения. Для этого сторонам необходимо решить вопрос территориальных претензий на Южные Курильские острова — четыре острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по Сан-Францисскому договору по итогам войны, напоминает RT. Однако Япония продолжает претендовать на все четыре острова и ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах, который стороны подписали ещё в 1855 году.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва была готова передать Японии Хабомаи и Шикотан. Однако в Токио не признавали, что этого будет достаточно, чтобы подписать договор.
Ранее агентство Nation News сообщало, что в Госдуме негативно отнеслись к заявлениям некоторых японских политиков о том, что страна должна претендовать на все четыре острова Курильской гряды.