Фотографии, на которых машины Среднеуральской птицефабрики вываливают помет в поля, прислали в URA.RU очевидцы. Эти же снимки направлены в Генеральную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и другие ведомства.
«Зафиксировали весь путь зловонного груза: от ворот предприятия к полю, расположенному неподалеку от режевского села Соколово. Несколько тонн куриного помета попросту вылили на землю», — написали в URA.RU.
По словам автора письма, факт несанкционированного размещения отходов третьего класса опасности уже представили ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу».
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила на предприятии 172 нарушения. Надзорный орган обратился в суд с требованием остановить работу предприятия. В случае закрытия птицефабрики без работы должны были остаться 900 сотрудников. Позже стало известно, что судья отменила обеспечительные меры. В декабре 2019 года сотрудники Росгвардии поймали работников птицефабрики на сливе куриного помета в канализацию. Еще раньше, в июне 2019 года, миллионы навозных мух заполонили поселки Лазоревый и Дружинино в Свердловской области. Насекомые расплодились после того, как на поле возле населенных пунктов был вывезен помет с птицефабрики.
Редакция URA.RU попыталась получить комментарий на Среднеуральской птицефабрике, но дозвониться до нее не удалось.