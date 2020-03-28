Сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал спорный симптом коронавируса

Повышенная температура тела — повод обратиться к врачу, считает Виктор Малеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Повышенная температура тела — не гарантия наличия коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

«Температура больше 37 — это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция», — цитирует Малеева РИА «Новости». Он отметил, что стоит обращаться к врачу, так как повышенная температура может быть симптомом других заболеваний.

Главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал одышку симптомом тяжелой формы коронавируса, передает RT. Тошнота, рвота и головные боли являются одними из самых распространенных проявлений COVID-19.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что будут госпитализировать больных с коронавирусом старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, беременных, а также с сильными симптомами. Граждане, у которых легкая форма COVID-19 могут лечиться дома, сообщает агентство Nation News.