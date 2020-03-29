Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Бондарева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося», — приводит цитату Пескова ТАСС. Писатель скончался в Москве на 96 году жизни, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Юрий Бондарев родился в 1924 году, участвовал в Великой Отечественной войне. Известность писателю принесли такие произведения, как «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина» и «Искушение».