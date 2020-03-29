Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия БондареваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося», — приводит цитату Пескова ТАСС. Писатель скончался в Москве на 96 году жизни, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Юрий Бондарев родился в 1924 году, участвовал в Великой Отечественной войне. Известность писателю принесли такие произведения, как «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина» и «Искушение».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...