30 марта 2020

Москва проверяет мощность региональных крематориев на время пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны отшельника Олега Бородина. Екатеринбург, екатеринбургский крематорий
Крематорий Екатеринбурга оказался готов к любым нагрузкамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Федеральные власти России запрашивают у регионов информацию о готовности к повышенной загрузке крематориев в условиях распространения коронавируса. Агентству стало известно, что свердловский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции уже подготовил соответствующую аналитическую записку. Об этом URA.RU сообщили три независимых источника в органах власти.

«Запрос на предоставление данной информации поступил в прошедшие выходные из Москвы по линии МЧС России», — сообщил один из собеседников. По его словам, накануне областной штаб перенаправил вопрос организациям, обеспечивающим работу крематориев.

По словам собеседника в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», в подготовленном предприятием ответе говорится, что действующий в Екатеринбурге крематорий в настоящее время загружен примерно на 30% от проектной мощности и в состоянии справиться с любой нагрузкой. Второй действующий в области крематорий находится в Нижнем Тагиле. Он также готов справиться с любыми задачами.

Представитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области на момент публикации заявил URA.RU, что не обладает информацией о ревизии состояния крематориев.

Уместно добавить, что рекомендации сжигать тела умерших от коронавируса давали российским коллегам китайские врачи, поборовшие эпидемию в своей стране. По последним данным,

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...