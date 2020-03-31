Москва проверяет мощность региональных крематориев на время пандемии коронавируса

Федеральные власти России запрашивают у регионов информацию о готовности к повышенной загрузке крематориев в условиях распространения коронавируса. Агентству стало известно, что свердловский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции уже подготовил соответствующую аналитическую записку. Об этом URA.RU сообщили три независимых источника в органах власти.
«Запрос на предоставление данной информации поступил в прошедшие выходные из Москвы по линии МЧС России», — сообщил один из собеседников. По его словам, накануне областной штаб перенаправил вопрос организациям, обеспечивающим работу крематориев.
По словам собеседника в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», в подготовленном предприятием ответе говорится, что действующий в Екатеринбурге крематорий в настоящее время загружен примерно на 30% от проектной мощности и в состоянии справиться с любой нагрузкой. Второй действующий в области крематорий находится в Нижнем Тагиле. Он также готов справиться с любыми задачами.
Представитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области на момент публикации заявил URA.RU, что не обладает информацией о ревизии состояния крематориев.
Уместно добавить, что рекомендации сжигать тела умерших от коронавируса давали российским коллегам китайские врачи, поборовшие эпидемию в своей стране. По последним данным,
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