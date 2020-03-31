Ученый объяснил, в чем особенности пневмонии при коронавирусе

Пневмония пр коронавирусе развивается быстрее, чем при сезонном гриппе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главная особенность коронавируса заключается в скорости проникновения и поражения дыхательных путей. При этом пневмония при коронавирусе развивается быстрее, чем при сезонном гриппе и свином гриппе. Об этом рассказал руководитель Лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Олег Розенберг.

«Коронавирус очень быстро проникает в нижние дыхательные пути, поражает альвеолы, вызывая воспаление — пневмонию», — отметил Розенберг. Он подчеркнул, что тяжелое течение заболевания коронавирусом в основном характерно для групп риска — людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. «С таким грузом заболеваний справиться с тяжелой пневмонией гораздо труднее, так как сами эти заболевания заставляют работать другие органы на пределе возможностей», — объяснил медик.

При этом большинство инфицированных болеют обычным острым вирусным заболеванием, лечатся витаминами, жаропонижающими, отхаркивающими лекарствами и выздоравливают. Им рекомендовано лечиться дома, не обращаясь в больницы и поликлиники.

По словам ученого, при лечении коронавирусной инфекции в ряде регионов планируется использование препарата легочного сурфактанта. Ранее он был создан в Центре имени Гранова при поддержке Минздрава РФ. Препарат использовали при лечении тяжелых вирусных пневмоний при свином гриппе.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 131 заразившемуся, 19 человек погибли. Всего в мире более 805 тысяч заразившихся коронавирусом.

Из-за инфекции в России введен ряд экстренных мер, многие регионы перешли в режим самоизоляции, напоминает «Дни.ру». Как заявили в Кремле, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции система здравоохранения и российские медики работают очень хорошо, пишет агентство Nation News.