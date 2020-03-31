На Урале начали возбуждать дела на нарушителей режима самоизоляции

В Свердловской области полицейские начали возбуждать административные дела на нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области.
«По состоянию на вечер 31 марта представители МВД уже привлекли к предусмотренной ответственности 11 человек», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
В качестве примера Горелых привел работу участковых в Новоуральске, где проверяли соблюдение режима самоизоляции. В одном случае 34-летняя женщина, вернувшаяся из Турции, была застигнута на улице во время прогулки с собакой. Также сотрудники полиции привлекли к ответственности недавно вернувшегося из Испании мужчина — он также выгуливал собаку.
«Шутки кончились. Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов», — добавил полковник Горелых.
В отношении обоих граждан составлены административные протоколы по ч. 1 статьи 19.4 КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации».
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