Муниципальное предприятие Екатеринбурга «Спецавтобаза» не будет брать плату с организаций за вывоз мусора во время нерабочей недели, объявленной из-за коронавируса. Оператор автоматически пересчитает платежи за месяц, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».
«Обращение с твердыми коммунальными отходами — социально-значимое направление работы. Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», — заявила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.
До 5 апреля вывоз мусора будет бесплатным для:
- Детских садов;
- Школ;
- Техникумов и колледжей;
- Учреждений дополнительного образования;
- Научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро;
- Библиотек, архивов;
- Выставочных залов, музеев;
- Клубов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирков;
- Пансионатов, домов отдыха, туристических баз (кроме Екатеринбурга);
- Спортивных арен, стадионов;
- Спортивных клубов;
- Бань, саун;
- Парикмахерских, салонов красоты;
- Мастерских по ремонту бытовой и компьютерной техники;
- Мастерских по ремонту обуви, ключей, часов.
Уточнить, распространяется ли на предприятие перерасчет, можно на горячей линии «Спецавтобазы» (8-800-775-00-96) или в WhatsApp и в Viber, отправив на номер 8-904-547-00-88 сообщение. В нем надо указать номер договора, ИНН и адрес объекта.
Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. На 1 апреля в России официально объявлено о 2 337 случаях заболевания в 73 регионах страны.
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