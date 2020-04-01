31 марта 2020

В Екатеринбурге во время карантина будут бесплатно вывозить мусор. Но есть условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мешки с мусором, контейнер для мусора, бытовой мусор
На бесплатный вывоз мусора могут рассчитывать только некоторые предприятияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Муниципальное предприятие Екатеринбурга «Спецавтобаза» не будет брать плату с организаций за вывоз мусора во время нерабочей недели, объявленной из-за коронавируса. Оператор автоматически пересчитает платежи за месяц, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

«Обращение с твердыми коммунальными отходами — социально-значимое направление работы. Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», — заявила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

До 5 апреля вывоз мусора будет бесплатным для:

  • Детских садов;
  • Школ;
  • Техникумов и колледжей;
  • Учреждений дополнительного образования;
  • Научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро;
  • Библиотек, архивов;
  • Выставочных залов, музеев;
  • Клубов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирков;
  • Пансионатов, домов отдыха, туристических баз (кроме Екатеринбурга);
  • Спортивных арен, стадионов;
  • Спортивных клубов;
  • Бань, саун;
  • Парикмахерских, салонов красоты;
  • Мастерских по ремонту бытовой и компьютерной техники;
  • Мастерских по ремонту обуви, ключей, часов.

Уточнить, распространяется ли на предприятие перерасчет, можно на горячей линии «Спецавтобазы» (8-800-775-00-96) или в WhatsApp и в Viber, отправив на номер 8-904-547-00-88 сообщение. В нем надо указать номер договора, ИНН и адрес объекта.

Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. На 1 апреля в России официально объявлено о 2 337 случаях заболевания в 73 регионах страны.

Самые свежие новости в специальном viber-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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