На бесплатный вывоз мусора могут рассчитывать только некоторые предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Муниципальное предприятие Екатеринбурга «Спецавтобаза» не будет брать плату с организаций за вывоз мусора во время нерабочей недели, объявленной из-за коронавируса. Оператор автоматически пересчитает платежи за месяц, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

«Обращение с твердыми коммунальными отходами — социально-значимое направление работы. Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», — заявила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

До 5 апреля вывоз мусора будет бесплатным для:

Детских садов;

Школ;

Техникумов и колледжей;

Учреждений дополнительного образования;

Научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро;

Библиотек, архивов;

Выставочных залов, музеев;

Клубов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирков;

Пансионатов, домов отдыха, туристических баз (кроме Екатеринбурга);

Спортивных арен, стадионов;

Спортивных клубов;

Бань, саун;

Парикмахерских, салонов красоты;

Мастерских по ремонту бытовой и компьютерной техники;

Мастерских по ремонту обуви, ключей, часов.

Уточнить, распространяется ли на предприятие перерасчет, можно на горячей линии «Спецавтобазы» (8-800-775-00-96) или в WhatsApp и в Viber, отправив на номер 8-904-547-00-88 сообщение. В нем надо указать номер договора, ИНН и адрес объекта.

Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. На 1 апреля в России официально объявлено о 2 337 случаях заболевания в 73 регионах страны.