Полиция начала наказывать нарушителей самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня, 2 апреля, — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й — с объявления пандемии. По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 936 749 случаев заражения (+ 50 635 за ночь), 194 260 выздоровевших (+ 9 064) и 47 231 (+ 3024) погибших.

По числу зараженных по-прежнему лидируют США — 215081 (+3938), на втором месте Италия 110 574(+4 782). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания 104118 (+1939). Следом идут Китай 82 722 (+31) и Германия 77981 (+202).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

Регионы России в большинстве своем тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. Сначала тихий, а затем взрывной «американский» сценарий, как и прежде, проявляется в единичных случаях. По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом (+70 за ночь), 207 человек выздоровели (+ 3), 30 человек погибли (+3). На сегодняшний день в России показатель смертности составляет 0,98%.

Что происходит с коронавирусом в России?

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов связанных с эпидемией коронавируса в стране. В частности, он наделил правительство полномочиями вводить в России режим ЧС. Кроме того, президент подписал законы, позволяющие штравовать и даже лишать свободы за распостранение фейковой информации о короновирусе и нарушении карантинных мер.

На дистанционную работу со 2 апреля может перейти правительство РФ. Планируется, что днем заседание кабмина впервые может пройти в режиме видеосвязи. Между тем в МВД возбудили 1250 административных дел в отношении россиян, которые нарушают установленные ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19. Речь идет о туристах, которые вернулись из-за границы в Россию.

Власти ХМАО планируют провести массовую ревизию нефтяников и газовиков из-за коронавируса. В Пермском крае жители Березников выстроились в очередь, чтобы получить спецпропуска, которые будут действовать с начала тотального карантина, который объявлен в регионе со 2 апреля. Партия из 19 тонн медицинских перчаток, защитных средств и систем защиты, которую заказал владелец РМК Игорь Алтушкин для помощи больницам, оказалась под угрозой. Таможенники потребовали заплатить 20% НДС и около 10% таможенной пошлины на общую сумму около 300 тысяч долларов.

За ночь в Москве зарегистрировали три смерти пациентов с диагнозом коронавирус. Умершим было от 63 до 72 лет, все они имели сопутствующие заболевания. В московской больнице №15, перепрофилированной для пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией. Его мать госпитализировали беременной после того, как тест показал положительный результат.

В Роспотребнадзоре россиянам разъяснили, как правильно обрабатывать продукты после покупки в магазине, а вирусологи развенчали мифы о том, сможет ли алкоголь, чеснок или куркума обезопасить от инфекции.

Какая ситуация в мире?

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус прогнозирует, что число зараженных коронавирусной инфекцией в ближайшее время превысит миллион. Он отметил, что количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвое. Врачи США рассказали о коллапсе в больницах из-за COVID-19. Они рассказывают, что им не хватает средст индивидуальной защиты, а морги оказались переполнены. «Отделение судебной медицины Нью-Йорка организовало вспомогательный склад для трупов. В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года», — пишут американские журналисты. Между тем в Нью-Йорке приземлился самолет Минобороны РФ, который доставил американцам гуманитарный груз: медтехнику, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Что пишут другие СМИ?

В Вашингтоне призвали Россию и США объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что обе страны предоставляли помощь друг другу во время прошлых кризисов и теперь смогут «победить общего врага».

У главы Минздрава Израиля Яакова Лицмана и его супруги диагностировали коронавирус. Он помещен на карантин, однако будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома.

В Италии до 13 апреля продлен карантин в связи с коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил, что карантинные ограничения останутся и после этой даты.

Что будет дальше?

Российские вирусологи предполагают, что справиться со вспышкой коронавируса в стране удастся к началу лета — через 2-2,5 месяца. В частности об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА РФ) Владимир Никифоров. С этим мнением согласен вирусолог Александр Лукашев. По его прогнозу, пик заболеваемости придется через 10 дней. Он также считает, что вирус останется навсегда, но он ослабнет и перестанет представлять опасность для общества.

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