Вдова погибшего генерала Кириллова впервые высказалась о шансах стать сенатором

Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова, не подтверждает, но и не опровергает свои шансы стать сенатором от Костромской области. В беседе с URA.RU она объяснила, почему участвует в выборах депутатов Костромской облдумы, а также поделилась, какие проблемы считает самыми острыми в регионе.
С конца 1990-х Кириллова работает в сфере здравоохранения ВС России. Сейчас она — главный эксперт отдела Управления начальника войск РХБЗ. В декабре 2024 года в результате теракта, организованного Украиной, погиб ее муж, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. В мае она решила поучаствовать в выборах в Костромскую областную думу.
— Светлана Михайловна, известно, что вы участвуете в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской областной Думы. Учитывая, что это ваш первый опыт избирательной кампании, расскажите, почему вы решили баллотироваться в депутаты регионального парламента именно сейчас?
— Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда существует возможность принять участие в их решении.
— Это было вашим решением?
— На мой взгляд, сила «Единой России» состоит в том, что решения принимаются коллегиально, но окончательное решение я, конечно, принимала сама.
— Как вы оцениваете свои шансы победить в праймериз, и кто, на ваш взгляд, мог бы составить вам здоровую конкуренцию среди однопартийцев?
— Конкурентность — отличительный признак партийных выборов этого года. Каждый из претендентов достоин победы. Задача такого голосования — выбрать лучшего. Могу только предполагать, как проголосуют люди. Я же благодарна губернатору Костромской области Сергею Ситникову за публичную поддержку и обещаю, что не подведу костромичей.
— Не могли бы вы тезисно обозначить проблемы, которые планируете решить в области совместно с региональной властью в случае избрания?
— Костромская область — одна из самых «воюющих» в стране. Приоритетом в деятельности депутата и политика [этого региона] считаю заботу о семьях участников специальной военной операции, воспитание подрастающего поколения, а также решение вопросов сохранения семейных ценностей и служения Отечеству.
— Возможно, вы читали новости о том, что можете стать сенатором от Костромской области в случае, если войдете в состав депутатов регионального парламента. Как вы относитесь к таким новостям, и что думаете о перспективе стать сенатором?
— К таким новостям-слухам я не отношусь никак. Вы знаете, моя семья многое отдала Родине. Звания и должности никогда не были для нас приоритетом. Мы всегда честно служили на тех участках, где требовались наши знания и умения, где мы могли принести максимальную пользу.
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