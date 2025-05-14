Вдова погибшего генерала Кириллова впервые высказалась о шансах стать сенатором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас Светлана Кириллова борется за место в Костромской облдуме
Сейчас Светлана Кириллова борется за место в Костромской облдуме Фото:

Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова, не подтверждает, но и не опровергает свои шансы стать сенатором от Костромской области. В беседе с URA.RU она объяснила, почему участвует в выборах депутатов Костромской облдумы, а также поделилась, какие проблемы считает самыми острыми в регионе.

С конца 1990-х Кириллова работает в сфере здравоохранения ВС России. Сейчас она — главный эксперт отдела Управления начальника войск РХБЗ. В декабре 2024 года в результате теракта, организованного Украиной, погиб ее муж, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. В мае она решила поучаствовать в выборах в Костромскую областную думу.

— Светлана Михайловна, известно, что вы участвуете в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской областной Думы. Учитывая, что это ваш первый опыт избирательной кампании, расскажите, почему вы решили баллотироваться в депутаты регионального парламента именно сейчас?

— Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда существует возможность принять участие в их решении.

— Это было вашим решением?

— На мой взгляд, сила «Единой России» состоит в том, что решения принимаются коллегиально, но окончательное решение я, конечно, принимала сама.

— Как вы оцениваете свои шансы победить в праймериз, и кто, на ваш взгляд, мог бы составить вам здоровую конкуренцию среди однопартийцев?

— Конкурентность — отличительный признак партийных выборов этого года. Каждый из претендентов достоин победы. Задача такого голосования — выбрать лучшего. Могу только предполагать, как проголосуют люди. Я же благодарна губернатору Костромской области Сергею Ситникову за публичную поддержку и обещаю, что не подведу костромичей.

— Не могли бы вы тезисно обозначить проблемы, которые планируете решить в области совместно с региональной властью в случае избрания?

— Костромская область — одна из самых «воюющих» в стране. Приоритетом в деятельности депутата и политика [этого региона] считаю заботу о семьях участников специальной военной операции, воспитание подрастающего поколения, а также решение вопросов сохранения семейных ценностей и служения Отечеству.

— Возможно, вы читали новости о том, что можете стать сенатором от Костромской области в случае, если войдете в состав депутатов регионального парламента. Как вы относитесь к таким новостям, и что думаете о перспективе стать сенатором?

— К таким новостям-слухам я не отношусь никак. Вы знаете, моя семья многое отдала Родине. Звания и должности никогда не были для нас приоритетом. Мы всегда честно служили на тех участках, где требовались наши знания и умения, где мы могли принести максимальную пользу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова, не подтверждает, но и не опровергает свои шансы стать сенатором от Костромской области. В беседе с URA.RU она объяснила, почему участвует в выборах депутатов Костромской облдумы, а также поделилась, какие проблемы считает самыми острыми в регионе. С конца 1990-х Кириллова работает в сфере здравоохранения ВС России. Сейчас она — главный эксперт отдела Управления начальника войск РХБЗ. В декабре 2024 года в результате теракта, организованного Украиной, погиб ее муж, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. В мае она решила поучаствовать в выборах в Костромскую областную думу. — Светлана Михайловна, известно, что вы участвуете в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской областной Думы. Учитывая, что это ваш первый опыт избирательной кампании, расскажите, почему вы решили баллотироваться в депутаты регионального парламента именно сейчас? — Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда существует возможность принять участие в их решении. — Это было вашим решением? — На мой взгляд, сила «Единой России» состоит в том, что решения принимаются коллегиально, но окончательное решение я, конечно, принимала сама. — Как вы оцениваете свои шансы победить в праймериз, и кто, на ваш взгляд, мог бы составить вам здоровую конкуренцию среди однопартийцев? — Конкурентность — отличительный признак партийных выборов этого года. Каждый из претендентов достоин победы. Задача такого голосования — выбрать лучшего. Могу только предполагать, как проголосуют люди. Я же благодарна губернатору Костромской области Сергею Ситникову за публичную поддержку и обещаю, что не подведу костромичей. — Не могли бы вы тезисно обозначить проблемы, которые планируете решить в области совместно с региональной властью в случае избрания? — Костромская область — одна из самых «воюющих» в стране. Приоритетом в деятельности депутата и политика [этого региона] считаю заботу о семьях участников специальной военной операции, воспитание подрастающего поколения, а также решение вопросов сохранения семейных ценностей и служения Отечеству. — Возможно, вы читали новости о том, что можете стать сенатором от Костромской области в случае, если войдете в состав депутатов регионального парламента. Как вы относитесь к таким новостям, и что думаете о перспективе стать сенатором? — К таким новостям-слухам я не отношусь никак. Вы знаете, моя семья многое отдала Родине. Звания и должности никогда не были для нас приоритетом. Мы всегда честно служили на тех участках, где требовались наши знания и умения, где мы могли принести максимальную пользу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...