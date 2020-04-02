Рубль вырос к доллару на открытии торгов

Рубль укрепил свои позиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс рубля по отношению к доллару и евро растет на фоне скачка нефтяных котировок на открытии Мосбиржи. Цена на топливо выросла более чем на 10%.

«По состоянию на 10:05 (московское время) курс американской валюты расчетами „завтра“ снизился на 1,13 рубля», — пишет РИА «Новости». Курс доллара теперь составляет 77,66 рубля. Курс евро снизился 1,33 рубля, до 84,98.

По показателям утренних торгов, стоимость нефти Brent выросла более чем на 10%. Ее июньский фьючерс поднялся и находится на отметке 27,38 доллара за баррель.

Курс рубля по отношению к доллару и евро обвалился на фоне сильного падения цен на нефть в начале марта. Снижение нефтяных котировок, в свою очередь, было вызвано развалом сделки ОПЕК+, страны-участницы которой не смогли достигнуть соглашений по нефтедобыче.

Ранее сообщалось, что курс рубля по отношению к доллару и евро покажет спад 2 апреля. Также ожидалось, что к концу недели стоимость американской валюты может превысить 80 рублей.