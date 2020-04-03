У россиян на время изоляции появилось новое развлечение. Оно уже популярно среди знаменитостей. ВИДЕО

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, кабо ольга
Ольга Кабо — один из инициаторов проектаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России более четырех тысяч человек, в том числе различные знаменитости, присоединились к онлайн-марафону #ЖитьТворитьЛюбить, начатому пять дней назад деятелями искусства. В рамках акции участники на видео читают стихи и литературу, исполняют песни, а также рисуют вид из своего окна, пока находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Одним из инициаторов акции стала российская актриса Ольга Кабо. 30 марта она опубликовала на своей странице в Instagram пост с призывом запустить флешмоб с хэштегами #ЖитьЧитатьЛюбить и #ЖитьТворитьЛюбить, в котором пользователи будут исполнять различные произведения искусства. «Жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия, литература, музыка гармония всех красок», — написала Кабо и прочитала на камеру стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года…».

Судя по статистике Instagram, в соцсети опубликовано уже более четырех тысяч постов с указанными хештегами. Например, к флешмобу присоединились певец Олег Газманов и телеведущая Анфиса Чехова, прочитавшие собственные стихи, дизайнер Анна Муравина, прочитавшая отрывок из стихотворения Марины Цветаевой «Генералам двенадцатого года», а также ведущая Алла Довлатова, певица Хава Ахмадова, музыкант Олег Митяев.

«Сейчас проходит много подобных акций и флешмобов. Люди привыкли быть со зрителями, но они все заперты дома и реализуют свой творческий потенциал, объединяясь в онлайн-формате», — объяснила в беседе с URA.RU успех акции Ольга Кабо.

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Что ж, друзья! Пандемия ???? на время закрыла театры ???? , лишила встреч со зрителями ???? , прервала нить нашего творческого общения. И мы, актеры театра и кино, пытаемся найти пути взаимодействия ????. Ведь жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия ? , литература ???? , музыка ???? , гармония всех красок и , ощущений ???? ... Идем к вам, дорогие эрители и Вам тоже предлагаем участвовать! Мечтаем в сложившейся ситуации - жить, творить, читать, любить и быть рядом ????... Предлагаю всем коллегам и друзьям, вне зависимости от профессии, запустить флешмоб с хэштегом #ЖитьЧитатьЛюбить #ЖитьТворитьЛюбить, в котором мы будем читать или петь свои любимые произведения для Вас... Любимые мои, передаю эстафету Вам! Ну а лично я передаю челендж @bledans @nina_shatskaya @romanova.kino @yaremenko_v @anutamur Объявляю тему "ЛЮБОВЬ" - и жду Ваши любимые литературные произведения на тему любви! Подписывайтесь под хештегом #?ЖитьТворитьЛюбить #?ЖитьЧитатьЛюбить и публикуйте свои видео ???? . Это настоящий #домашнийартвызов #homeartchallenge - ура! • #ольгакабо #мывместе #поэтическиеминуткиольгикабо

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

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Написал стихи, прочитал и передаю эстафету @buinovofficial @zvezdatrof @marshalsinger @soso_pavliashvili_official @lolitamilyavskaya @agutinleonid Посмотри на себя- кем ты стал Человек? Подними подбородок и в небо взгляни, И подумай о том, что готовит нам век. Пока есть этот воздух - поглубже вдохни. Натурального мало осталось в тебе, Тускло светит фонарик твой вместо огня. Сетевой Аватар – ты покорен судьбе Даже мысли несёшь, в целлофане храня. Силиконовый рай - это твой идеал, Электрический зной - это лето твоё, В холодильнике зиму себе заказал, Синтетический воздух наполнил жильё. Синтезатор звучит вместо скрипок и труб, Чтоб сложить два числа -достаёшь ЭВМ Улыбается робот механикой губ: “Натурального мало осталось совсем” Ты настолько привык к суррогатам своим - Даже дерево плёнкой «под дерево» скрыл, Нарисованный лес на обоях стоит. Натурального нет - ты его отравил. Эпиляция чести, морали, идей. Трансплантация органов, правка людей, Новый мир силиконовых губ и грудей, Девальвация дельты врагов и друзей. Натуральных болезней всё меньше нарыв. Корь, холера, чума нам уже не грозит. Как теперь обуздать демографии взрыв? Выход найден - учёными выведен СПИД Этих знаков в истории было полно Это в библии есть и об этом- папирус. Эти знаки Господь посылает давно И Содом, и Гоморра, и КОРОНАВИРУС… Но библейский урок не пошёл тебе впрок- Жизнь в дисплеях несётся, как видеоклип В твою душу вцепился искусственный бог В социальные сети ты намертво влип… #ЖитьТворитьЛюбить #домашнийартвызов #homeartchallenge #издомаслюбовью #fromhomewithlove #мывместе #квинепройдёт #прорвемся #накарантине #карантин

Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)

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Алла Довлатова @alla_dovlatova передала мне эстафету в Культурном Марафоне #ЖитьТворитьЛюбить ? Нужно было прочитать стихотворение какого-нибудь автора, максимально подходящее к нашему карантину. Но я решила написала стих сама. Он должен был получиться более оптимистичным, но не я выбираю стихи, а стихи выбирают меня??????????? ? Я передаю эстафету двум моим любезным Настям @nastia_tsvetaeva и @makeevan ? *** Всё хорошо у меня, мой друг, В далекой моей изоляции. Я кофе варю, коротаю досуг, Пытаюсь опять улыбаться. ? Ты не волнуйся, мой милый враг, Живу я другим на зависть. В своей голове убрала бардак- От тебя ничего не осталось. ? Нет, мне не грустно, любезный «никто», В добровольном моем заточении. Слова научилась делить на сто, Вчера испекла печение... ? Ведь в сущности, кто мы, моя печаль? Лишь крошки Вселенской пыли. Я пью вечерами горячий чай, В холодном прямом эфире. ? #анфисиныстихомысли #домашнийартвызов #homeartchallenge #мывместе #издомаслюбовью #fromhomewithlove

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

По данным на 3 апреля, в России выявлено 4149 случаев заражения COVID-19, за последние сутки их число увеличилось на 601. В российских регионах введен режим самоизоляции, президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к нации и объявил апрель нерабочим месяцем.

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