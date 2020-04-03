В России более четырех тысяч человек, в том числе различные знаменитости, присоединились к онлайн-марафону #ЖитьТворитьЛюбить, начатому пять дней назад деятелями искусства. В рамках акции участники на видео читают стихи и литературу, исполняют песни, а также рисуют вид из своего окна, пока находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Одним из инициаторов акции стала российская актриса Ольга Кабо. 30 марта она опубликовала на своей странице в Instagram пост с призывом запустить флешмоб с хэштегами #ЖитьЧитатьЛюбить и #ЖитьТворитьЛюбить, в котором пользователи будут исполнять различные произведения искусства. «Жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия, литература, музыка гармония всех красок», — написала Кабо и прочитала на камеру стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года…».
Судя по статистике Instagram, в соцсети опубликовано уже более четырех тысяч постов с указанными хештегами. Например, к флешмобу присоединились певец Олег Газманов и телеведущая Анфиса Чехова, прочитавшие собственные стихи, дизайнер Анна Муравина, прочитавшая отрывок из стихотворения Марины Цветаевой «Генералам двенадцатого года», а также ведущая Алла Довлатова, певица Хава Ахмадова, музыкант Олег Митяев.
«Сейчас проходит много подобных акций и флешмобов. Люди привыкли быть со зрителями, но они все заперты дома и реализуют свой творческий потенциал, объединяясь в онлайн-формате», — объяснила в беседе с URA.RU успех акции Ольга Кабо.
По данным на 3 апреля, в России выявлено 4149 случаев заражения COVID-19, за последние сутки их число увеличилось на 601. В российских регионах введен режим самоизоляции, президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к нации и объявил апрель нерабочим месяцем.