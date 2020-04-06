Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) пожаловались в URA.RU, что руководство этого крупнейшего челябинского вуза заставляет учиться во время каникул. По их словам, преподаватели дают понять, что иначе студентов не допустят до экзаменов.
«Под угрозой, что мы не будем допущены к экзаменам, всю неделю отвечали на контрольные работы к лекциям, делали домашние задания, задания на семинар и готовили доклады, хотя объявлены каникулы», — отмечает студент.
На сайте Минобрнауки РФ выставлен приказ главы ведомства Валерия Фалькова о том, что с 28 марта по 5 апреля в вузах объявлены каникулы. Как говорится в документе, такое решение принято в связи с соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.
В пресс-службе ЮУрГУ попросили прислать письменный запрос, что и было сделано. На момент публикации ответ не был получен. Телефон ректора Александра Шестакова был отключен.
Для ограничения распространения коронавируса президент РФ объявил первую неделю апреля выходной. Затем продлил отдых до конца месяца. Одновременно в регионах ввели режим самоизоляции, обязав жителей переждать пандемию, выходя на улицу только за продуктами, лекарствами или для выгула собаки.
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