Участок трассы Пермь—Екатеринбург перекрыли до 7 апреля

Из-за капитального ремонта путепровода до 7 апреля перекрыто движение на 331-м километре трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправавтодора».
«В связи с капитальным ремонтом путепровода через автомобильную дорогу Р-242 Пермь—Екатеринбург (на 331 км) движение всех видов транспортных средств в оба направления будет закрыто до 7 апреля», — объяснили в ведомстве. Во время ремонта можно проехать по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км и через Московский тракт.
Для левых поворотов в Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м километрах трассы. Управление автодорог просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать ПДД.