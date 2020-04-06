Участок трассы Пермь—Екатеринбург перекрыли до 7 апреля

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Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, небо, ремонт дороги, новый асфальт
Участок дороги перекроют до 7 апреляФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за капитального ремонта путепровода до 7 апреля перекрыто движение на 331-м километре трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправавтодора».

«В связи с капитальным ремонтом путепровода через автомобильную дорогу Р-242 Пермь—Екатеринбург (на 331 км) движение всех видов транспортных средств в оба направления будет закрыто до 7 апреля», — объяснили в ведомстве. Во время ремонта можно проехать по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км и через Московский тракт.

Для левых поворотов в Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337-м и 317-м километрах трассы. Управление автодорог просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать ПДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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