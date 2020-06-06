В пожаре под Иркутском погибли четверо детей

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, горящий дом
Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства возникновения пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страшный пожар в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области унес жизни четверых детей и их отца. Об журналистам рассказал источник в экстренных службах региона.

«Погибли четверо детей и их отец», — пишет «Интерфакс». Также с термическими ожогами в больницу была доставлена женщина. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По некоторым данным, семья была социально проблемной. Родители злоупотребляли спиртными напитками и жили на соцвыплаты, положенные детям. Четверо детей жили с родителями, еще пятеро находились на воспитании родственников. В настоящий момент устанавливаются точные причины и обстоятельства возникновения пожара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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