В пожаре под Иркутском погибли четверо детей

Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства возникновения пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страшный пожар в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области унес жизни четверых детей и их отца. Об журналистам рассказал источник в экстренных службах региона.

«Погибли четверо детей и их отец», — пишет «Интерфакс». Также с термическими ожогами в больницу была доставлена женщина. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По некоторым данным, семья была социально проблемной. Родители злоупотребляли спиртными напитками и жили на соцвыплаты, положенные детям. Четверо детей жили с родителями, еще пятеро находились на воспитании родственников. В настоящий момент устанавливаются точные причины и обстоятельства возникновения пожара.

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