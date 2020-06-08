Инсайд: женщина, сбитая на переходе в Екатеринбурге, умерла

Водитель микроавтобуса пытался проскочить перекресток на красный свет Фото: ИА «Ночные новости»

Стало известно о состоянии людей, которых сбил на пешеходном переходе 53-летний водитель микроавтобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU источник в ГИБДД.

«26-летняя Валерия Мловских госпитализирована в ГКБ № 36 с политравмой. С таким же диагнозом госпитализирован в ГКБ № 23 33-летний Данил Ившин. Самое худшее состояние было у 46-летней Татьяны Морозовой, которую привезли в ГКБ № 23. По словам медиков, у нее диагностирован перелом основания черепа, другие травмы не совместимые с жизнью», — сообщил URA.RU инсайдер. Позже УГИБДД по Екатеринбургу сообщило, что женщина умерла.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка водитель микроавтобуса Fiat Ducato проскочил на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые начали переходить дорогу. Водитель пытался сбежать, но его тут же поймали свидетели происшествия. На место ЧП приехало множество силовиков во главе с начальником УГИБДД по Свердловской области Алексееем Кисляковым.