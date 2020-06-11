Гастарбайтеры в Пермском крае массово заразились коронавирусом

У иностранных рабочих подтвержден COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В город Березники (Пермский край) из Губахи госпитализированы граждане Туркменистана, заболевшие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба больницы им Вагнера, куда были направлены пациенты. Уточняется, что иностранные граждане работали и проживали в Губахе. Диагноз «коронавирус» подтвердился у 19 человек, пояснили URA.RU в березниковской больнице.

«Вчера они были доставлены машинами скорой помощи в краевую больницу им Вагнера, всех Иностранные сразу же поместили на карантин», — отметили в пресс-службе медучреждения.

По состоянию на 11 июня, сейчас лечение от COVID-19 в инфекционном отделении больницы проходят 46 человек. Всего в больницу было госпитализировано 113 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело 39 человек, двое — женщина и мужчина 1961 годов рождения — скончались. Сообщается, что у пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания.

Общее число инфицированных в Пермском крае, по данным Роспотребнадзора, достигло 2434 (+74 за минувшие сутки). Ежесуточный прирост больных составил 3,1%, коэффициент распространения болезни — 1,33. По словам завкафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета им Вагнера Ирины Фельдблюм, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае «можно оценить как стабильную».