10 июня 2020
09 июня 2020

Гастарбайтеры в Пермском крае массово заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сквер на проспекте Карла Маркса, 164. Магнитогорск, мигранты, дорожные работы, укладка асфальта, тачка, труд, дорожное покрытие, асфальт, ремонт дороги, гастарбайтеры, рабочий с лопатой, рабочие
У иностранных рабочих подтвержден COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В город Березники (Пермский край) из Губахи госпитализированы граждане Туркменистана, заболевшие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба больницы им Вагнера, куда были направлены пациенты. Уточняется, что иностранные граждане работали и проживали в Губахе. Диагноз «коронавирус» подтвердился у 19 человек, пояснили URA.RU в березниковской больнице.

«Вчера они были доставлены машинами скорой помощи в краевую больницу им Вагнера, всех Иностранные сразу же поместили на карантин», — отметили в пресс-службе медучреждения.

По состоянию на 11 июня, сейчас лечение от COVID-19 в инфекционном отделении больницы проходят 46 человек. Всего в больницу было госпитализировано 113 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело 39 человек, двое — женщина и мужчина 1961 годов рождения — скончались. Сообщается, что у пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания.

Общее число инфицированных в Пермском крае, по данным Роспотребнадзора, достигло 2434 (+74 за минувшие сутки). Ежесуточный прирост больных составил 3,1%, коэффициент распространения болезни — 1,33. По словам завкафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета им Вагнера Ирины Фельдблюм, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае «можно оценить как стабильную».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...