МИД Украины назвал главную проблему войны в Донбассе

Украина готова обсуждать вопросы ДНР И ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Главным препятствием к прогрессу в вопросе мира в Донбассе является отсутствие прямого диалога, заявил заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона готова на диалог только с Россией.

«Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями так называемых ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народными республиками), а Украина категорически настаивает, что будет разговаривать только с Российской Федерацией», — заявил он на радио «НВ». Кулеба отметил, что переговоры должны продолжаться в любом случае.

Украина настроена на наступательные дипломатические действия и следование собственной повестки дня, отметил глава МИД. По его словам, сейчас украинским переговорщикам важно установить контроль над границей с Россией и провести выборы на неподконтрольных территориях.

Ранее Кулеба заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, он готов к взаимодействию, если это позволит решить проблемы. Также глава МИД Украины заявлял, что у властей страны есть план «Б» на случай, если ситуация в регионе не будет урегулирована до конца года.

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