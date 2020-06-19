Американцы обвинили Трампа в абсурдной привязанности к Путину

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Ранее президент Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии, напоминает « Национальное агентство новостей ». Уточняется, что причиной такого решения президента послужило недостаточное выделение Германией финансов на оборону. Американский лидер заявил, что военные США не намерены больше решать проблемы других стран. Президент подчеркнул, что США — не полиция мира. Трамп намерен оставить в ФРГ около 25 тысяч военных. Открытые данные говорят о присутствии сегодня в Германии 34,5 тысяч военнослужащих США.

Менендес и глава комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел внесли в Конгресс законопроект «О защите интересов национальной безопасности США в Европе». Документ предусматривает запрет финансирования операции по выводу американских войск из европейской страны. По мнению законодателей, решение президента Трампа ставит под угрозу национальную безопасность США, поэтому его необходимо предотвратить.

«Вместо того чтобы прислушаться к двухпартийному консенсусу по поводу опасности этой схемы и ее катастрофических последствий, президент Трамп вновь принял внешнеполитическое решение, основанное исключительно на его абсурдной привязанности к Владимиру Путину», — цитирует письмо News.ru .

В американском Конгрессе обвинили президента страны Дональда Трампа в абсурдной привязанности к главе РФ Владимиру Путину после решения вывести войска США из Германии. Об этом свидетельствует письмо представителей сенатора Боба Менендеса.

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