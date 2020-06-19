Челябинка обвинила друга в попытке изнасиловать ее маленькую дочь

Вместо уголовного дела о педофилии завели дело о ложном доносе Фото: depositphotos.com

Жительница Сосновского района (Челябинская область) обвинила сожителя в попытке изнасиловать ее маленькую дочь. По итогам расследования уголовное дело было возбуждено в отношении ее самой, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

47-летняя женщина ночью пришла в Сосновский районный отдел полиции и заявила, что ее приятель попытался изнасиловать девочку. Полицейские неоднократно предупреждали ее об ответственности за дачу ложных показаний, но челябинка все равно написала заявление на бойфренда. Заявление было передано в СКР, проверка показала, что обвинения были ложными. В возбуждении уголовного дела в отношении мужчины отказали, зато начали его в отношении самой заявительницы.

«В ходе расследования женщина пояснила, что оговорила сожителя в результате конфликта. В содеянном раскаялась, вину в ложном доносе признала в полном объеме, — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. — Суд приговорил ее к штрафу».