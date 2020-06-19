18 июня 2020
17 июня 2020

Челябинка обвинила друга в попытке изнасиловать ее маленькую дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, педофилия, педофил, детское насилие
Вместо уголовного дела о педофилии завели дело о ложном доносе Фото: depositphotos.com

Жительница Сосновского района (Челябинская область) обвинила сожителя в попытке изнасиловать ее маленькую дочь. По итогам расследования уголовное дело было возбуждено в отношении ее самой, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

47-летняя женщина ночью пришла в Сосновский районный отдел полиции и заявила, что ее приятель попытался изнасиловать девочку. Полицейские неоднократно предупреждали ее об ответственности за дачу ложных показаний, но челябинка все равно написала заявление на бойфренда. Заявление было передано в СКР, проверка показала, что обвинения были ложными. В возбуждении уголовного дела в отношении мужчины отказали, зато начали его в отношении самой заявительницы.

«В ходе расследования женщина пояснила, что оговорила сожителя в результате конфликта. В содеянном раскаялась, вину в ложном доносе признала в полном объеме, — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. — Суд приговорил ее к штрафу».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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