27 июня 2020

Туристы скупили все места в дорогих отелях Крыма. 10 тысяч за ночь не пугают

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссионный клуб
Путешественники готовы платить за отдых с комфортом, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туристы полностью забронировали номерной фонд в дорогих отелях Крыма. Ряд гостиниц уже объявил о приостановке продаж.

«Бронировали санаторий премиум-класса, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения— от десяти тысяч рублей в сутки», — цитирует РИА «Новости» директора одного из российских туроператоров Сергея Ромашкина.

По словам эксперта, в Крыму нет избытка отелей премиум-класса. При этом туристы готовы платить за комфортный отдых, из-за чего все дорогие гостиницы быстро оказываются полностью заполненными. Бюджетным туристам, свою очередь, есть из чего выбирать, так как предложений в этом ценовом сегменте значительно больше.

Помимо дорогих отелей, туристы в Крыму выбирают частные виллы, говорит директор по маркетингу сети турагентств Мария Лещева. По ее словам, неделя в самом популярном премиум-отеле Ялты будет стоить минимум 207 тысяч рублей на двоих. Есть номера, цены на которые стартуют от 700 тысяч рублей и виллы по цене от трех миллионов, заключила она.

Эксперты туристическое отрасли заранее предупреждали, что желающим отдохнуть в Крыму стоит позаботиться о бронировании номера в отеле. Принимать путешественников полуостров начнут уже с 1 июля, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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