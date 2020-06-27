Оператор указал на спортсмена Колесова как организатора избиения Скриншот: с видео в telegram-канале «Кровавая барыня»

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков опознал одного из тех, кто избивал в Среднеуральском женском монастыре во время конфликта с монахинями и охраной обители. Об этом оператор сообщил URA.RU. По его словам, это Сергей Колесов — известный в Екатеринбурге спортсмен. Ерженков говорит, что написал на него заявление в полиции.

«Это человек, который участвовал в событиях в сквере, он боец-тхэквондист, — рассказал Ерженков. — Он руководил нападением на нас в монастыре, и когда я писал заявление в полиции, я указал его фамилию».

Вместе с Ерженковым Колесова опознали и екатеринбургские журналисты, хорошо помнящие события годичной давности в сквере Екатеринбурга: тхэквондиста видели среди тех, тех спортсменов, кто оборонял стройплощадку будущего храма от защитников сквера. Колесова считают человеком, близким к Герману Гардту — известному в Екатеринбурге тренеру по тхэквондо, воспитанники которого не раз принимали участие в различных разборках.

27 июня в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Романов), приехала Ксения Собчак со съемочной группой, чтобы пообщаться со старцем, а также проверить информацию о физических наказаниях, которым подвергались подростки, жившие в монастыре. Монахини и охрана обители запретили Собчак и ее операторам вести съемку.

Началась потасовка: на кадрах видно, как охранники монастыря отбирают камеру у оператора и избивают бывшего послушника Филиппа, а одна из монахинь хватает Ксения за руку, после чего та падает на землю. На место ЧП прибыла полиция — Собчак и ее оператор дали показания в ОП №28. Там же им вернули камеру, но со стертой флешкой и поврежденным гнездом.