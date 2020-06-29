Несколько нарушений произошло на избирательных участках
Все самые интересные и важные новости Челябинской области за выходные в обзоре URA.RU:
Скандал на голосовании в Снежинске
- Экс-журналист «Вестей» и блогер Константин Семин опубликовал пришедшее ему сообщение о том, что в голосовании в Снежинске приняли участие умершие люди.
- На избирательном участке №? 1287 граждане голосовали по штрих-кодам. При этом одному человеку удалось проголосовать за своих родственников.
Хоккейный клуб «Трактор» поучаствовал в благотворительной акции
- Хоккеисты «Трактора» подарили 11-летнему челябинскому школьнику Савве Ярыгину пять футбольных мячей, и собрали 80 килограмм макулатуры.
- Накануне мальчик начал благотворительный проект по сбору макулатуры, чтобы на вырученные деньги купить спортинвентарь для воспитанников социально-реабилитационных центров.
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