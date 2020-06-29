28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Главные новости Челябинской области за 27—28 июня. Хоккеисты собрали макулатуру, в Снежинске голосовали с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Перми Дмитрий Махонин на голосовании по поправкам в Конституцию России. Пермь, полиция, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование за конституцию
Несколько нарушений произошло на избирательных участках Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Челябинской области за выходные в обзоре URA.RU:

Скандал на голосовании в Снежинске

  • Экс-журналист «Вестей» и блогер Константин Семин опубликовал пришедшее ему сообщение о том, что в голосовании в Снежинске приняли участие умершие люди.
  • На избирательном участке №? 1287 граждане голосовали по штрих-кодам. При этом одному человеку удалось проголосовать за своих родственников.

Хоккейный клуб «Трактор» поучаствовал в благотворительной акции

  • Хоккеисты «Трактора» подарили 11-летнему челябинскому школьнику Савве Ярыгину пять футбольных мячей, и собрали 80 килограмм макулатуры.
  • Накануне мальчик начал благотворительный проект по сбору макулатуры, чтобы на вырученные деньги купить спортинвентарь для воспитанников социально-реабилитационных центров.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...