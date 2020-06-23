Что происходит с коронавирусом в регионе? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, всего в регионе выявлены 11311 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. На фоне уверенного снижения заболеваемости в регионе вновь высокое число умерших от коронавируса: сегодня — четверо.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Четверо умерших — это почти «рекорд»: столько же скончавшихся было 16 и 19 июня. Больше было всего один раз (20 июня — пятеро умерших). При этом в целом в регионе идет постепенно снижение заболеваемости: уже пятый день подряд в Свердловской области ежедневно фиксируется на 10-20 заболевших меньше, что дает сегодня коэффициент распространения инфекции 0,86. Эти цифры позволят региону претендовать на скорое введение второго этапа снятия ограничений.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 118 пациентов с COVID, находящихся больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 93 находятся в реанимации, в том числе 48 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 737 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 406 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 5972 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 22 июня) больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге (7374), затем в Нижнем Тагиле (465), Верхней Пышме (323), Березовском (259), Первоуральске (221), Каменске-Уральском и Каменском районе (153), Невьянске (131), Полевском (114), Ревде (108), Реже (включая район — 94), Белоярском и Камышловском районах (92), Красноуфимске (с учетом района) и Среднеуральске (88), Сысерти (79), Ирбите (в том числе район — 78), Асбесте (76), Серове (73), Нижнесергинском районе (71), Артемовском и Краснотурьинске (по 66), Верхотурье (60), Кушве (52), Туринске (41), Новоуральске (40), Богдановиче, Сухом Логу и Талицком районе (39), Дегтярске (30), Верхнем Дуброво (27), Заречном (24), Артинском районе и Горноуральском округе (22), Алапаевске (с учетом района — 20)

По девятнадцать случаев заболевания зафиксировано в Верхней Салде и Шале, 17 — в Кировграде, по 16 — в Красноуральске, Нижней Салде и Тавде, 15 — в Бисерти, 14 — в Тугулыме, по 13 — в Ачите и Нижней Туре, по 12 — в Качканаре и Пышминском районе, 10 — в Новой Ляле, девять — в поселке Уральский, по восемь — в Карпинске, Лесном и Староуткинске, по пять — в Верхней Туре, Верх-Нейвинском и Рефтинском, по четыре — в Верхнем Тагиле, Ивделе и поселке Малышева, по три — в Байкалово и ЗАТО Свободный, по два — в Волчанске и Гарях, по одному — в Пелыме, Слободо-Туринском районе и Сосьве. Также вирус обнаружен у 201 жителя других регионов страны.