Названа причина высокой явки на голосовании в ХМАО

Голосование по Конституции имеет для югорчан особое значение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в ХМАО может быть продиктована желанием югорчан поддержать свою идентичность. Власти региона, сделавшие в агитации акцент на этом аспекте, сумели попасть в болевую точку, полагает директор департамента региональных программ ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Я периодически спрашиваю глав регионов, какая для них поправка — ключевая. Для того же Сахалина — это неотчуждаемость территорий, например. В ХМАО совершенно правильно пытаются сформировать базовую предпосылку — это акцент на общность югорчан. В общественном, да и в экспертном восприятии ведь есть устойчивая триада Тюмень, ХМАО, ЯНАО, а это и сложносоставные отношения, и очевидная взаимозависимость. Вспомните, когда шла речь о возможном укрупнении регионов, то эта триада (Тюмень с округами) рассматривалась чуть ли не в числе первых, но так и не была подвергнута слиянию. НО фантомные боли с того периода остались и, полагаю, это куда сильнее ощущается внутри региона, самими жителями, что действительно стимулирует их голосовать за поправки», — объяснила эксперт.

Проголосовавшая в первый день кампании, 25 июня, губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем обращении к югорчанам действительно сделала акцент на самодостаточности региона. «По Конституции страны Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — равноправный, самостоятельный субъект РФ. С пониманием того, что это положение незыблемо, священно, пришло время укрепить фундамент Конституции. Защитить суверенитет, историческую правду, закрепить социальные гарантии — это приоритеты на будущее», — сказала губернатор.

Опыт социальной работы, считает политолог Дмитрий Орлов, также сыграла на пользу власти региона: «ХМАО — один из регионов, где социальная политика проводится наиболее эффективно и комплексно. С принятием поправок в Конституцию позитивные практики в сфере социальной политики, которые реализовывались в том числе и в Югре, будут закреплены».

Явка по итогам трех дней явка на голосовании в регионе составила 35 процентов — в общей сложности, участие в голосовании приняли почти 400 тысяч человек.