29 июня 2020
28 июня 2020

Главные новости в ЯНАО за 29 июня. Представитель Кадырова впал в кому, региону грозит экологическая катастрофа

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, медицинская маска, полиция, ограничительная лента, масочный режим
Полиция вышла патрулировать улицы Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 29 июня в обзоре URA.RU:

На политической арене Ямала ожидаются перестановки

  • Первый замгубернатора Алексей Ситников покинет свой пост после выборов нового состава заксобрания ЯНАО. Отставку ему предрекают после того, как он заявился на праймериз «ЕР».
  • Первым заместителем главы Надымского района, а в перспективе мэром этого муниципалитета может стать депутат заксобрания Иван Жаромских.

Представитель главы Чечни в ЯНАО находится в коме

  • Официальный представитель Рамзана Кадырова — Хусейн Элембаев — заболел коронавирусом и госпитализирован в больницу Нового Уренгоя в тяжелом состоянии.
  • Это стало известно из публикации мэра Грозного Исы Хаджимурадова в социальной сети.

Силовики патрулируют Новый Уренгой

  • В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса на Ямале, начались рейды сотрудников полиции и общественников для выявления людей, не соблюдающих меры предосторожности.
  • Проверки также коснутся и предпринимателей, которые игнорируют в торговых точках эпидрежим.
  • Полицейские на первый раз ограничатся профилактическими беседами, но при повторных нарушениях гражданам может грозить штраф, а бизнесменам закрытие предприятий.

Ямалу грозит экологическая катастрофа

  • В Пуровском районе произошло загрязнение реки Пякупур нефтепродуктами.
  • По информации природоохранного ведомства, до ближайшего нефтепровода 24 километра, поэтому если источник загрязнения там, то его масштабы являются экологической катастрофой.
  • По последним данным, нефтяные пятна дошли до Тарко-Сале и заметны с левого берега реки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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