Полиция вышла патрулировать улицы Нового Уренгоя
Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 29 июня в обзоре URA.RU:
На политической арене Ямала ожидаются перестановки
- Первый замгубернатора Алексей Ситников покинет свой пост после выборов нового состава заксобрания ЯНАО. Отставку ему предрекают после того, как он заявился на праймериз «ЕР».
- Первым заместителем главы Надымского района, а в перспективе мэром этого муниципалитета может стать депутат заксобрания Иван Жаромских.
Представитель главы Чечни в ЯНАО находится в коме
- Официальный представитель Рамзана Кадырова — Хусейн Элембаев — заболел коронавирусом и госпитализирован в больницу Нового Уренгоя в тяжелом состоянии.
- Это стало известно из публикации мэра Грозного Исы Хаджимурадова в социальной сети.
Силовики патрулируют Новый Уренгой
- В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса на Ямале, начались рейды сотрудников полиции и общественников для выявления людей, не соблюдающих меры предосторожности.
- Проверки также коснутся и предпринимателей, которые игнорируют в торговых точках эпидрежим.
- Полицейские на первый раз ограничатся профилактическими беседами, но при повторных нарушениях гражданам может грозить штраф, а бизнесменам закрытие предприятий.
Ямалу грозит экологическая катастрофа
- В Пуровском районе произошло загрязнение реки Пякупур нефтепродуктами.
- По информации природоохранного ведомства, до ближайшего нефтепровода 24 километра, поэтому если источник загрязнения там, то его масштабы являются экологической катастрофой.
- По последним данным, нефтяные пятна дошли до Тарко-Сале и заметны с левого берега реки.
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