30 июня 2020
29 июня 2020

Главное в Пермском крае за 30 июня. Началась онлайн-приемная кампания в вузы, в Прикамье продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры на главных улицах города. Пермь, кондиционеры, политехнический университет
Пермский политех запустил первую в стране онлайн-магистратуру Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 30 июня в обзоре URA.RU:

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен

  • Несмотря на то, что в течение трех дней ситуация соответствует второму этапу снятия ограничительных мер, региональный оперштаб принял решение продлить карантин до 14 июля.
  • При этом в регионе могут работать летние кафе, магазины площадью до 800 кв. метров, музеи и выставки, библиотеки, МФЦ (по записи).

Приемная кампания в регионе стартовала в онлайн-режиме

  • Сайты пермских университетов открыли для абитуриентов возможность подать документы онлайн. Будущие студенты смогут разместить на сайтах вузов результаты ЕГЭ, заявление и сканы.
  • Пермский политех запустил первую в стране онлайн-магистратуру по сервисной робототехнике. В Высшей школе экономики пройдет первый набор на магистерскую программу «Цифровые методы в гуманитарных науках».

Еще два кандидата в губернаторы подали документы в избирком

  • Руководитель пермского Машиностроительного завода Павел Панков подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Он идет на выборы как самовыдвиженец.
  • Также на участие в выборах губернатора заявление подал член партии «Российский объединенный трудовой фронт» Андрей Михеев.
  • Теперь на пост главы Прикамья претендуют уже семеро кандидатов.

В Перми у помощника депутата ГД угнали автомобиль

  • У помощника депутата Госдумы от «Единой России» в Перми угнали Porsche Cayenne. Помощник депутата Игоря Сапко Василий Подъянов, сообщил в соцсетях, что у него угнали автомобиль.
  • По информации Подъянова, последний раз машину видели ночью в Краснокамске.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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