Пермский политех запустил первую в стране онлайн-магистратуру Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 30 июня в обзоре URA.RU:

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен

Несмотря на то, что в течение трех дней ситуация соответствует второму этапу снятия ограничительных мер, региональный оперштаб принял решение продлить карантин до 14 июля.

При этом в регионе могут работать летние кафе, магазины площадью до 800 кв. метров, музеи и выставки, библиотеки, МФЦ (по записи).

Приемная кампания в регионе стартовала в онлайн-режиме

Сайты пермских университетов открыли для абитуриентов возможность подать документы онлайн. Будущие студенты смогут разместить на сайтах вузов результаты ЕГЭ, заявление и сканы.

Пермский политех запустил первую в стране онлайн-магистратуру по сервисной робототехнике. В Высшей школе экономики пройдет первый набор на магистерскую программу «Цифровые методы в гуманитарных науках».

Еще два кандидата в губернаторы подали документы в избирком

Руководитель пермского Машиностроительного завода Павел Панков подал документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Также на участие в выборах губернатора заявление подал член партии «Российский объединенный трудовой фронт» Андрей Михеев.

Теперь на пост главы Прикамья претендуют уже семеро кандидатов.

В Перми у помощника депутата ГД угнали автомобиль

У помощника депутата Госдумы от «Единой России» в Перми угнали Porsche Cayenne. Помощник депутата Игоря Сапко Василий Подъянов, сообщил в соцсетях, что у него угнали автомобиль.

По информации Подъянова, последний раз машину видели ночью в Краснокамске.