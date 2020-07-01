30 июня 2020
29 июня 2020

В ХМАО обеспечили легитимность голосования по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за поправки в конституцию 2020, г. Пермь, выборы, голосование
Явка в ХМАО немного опережает среднероссийские показатели Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Югре по состоянию на 10 утра явка населения на голосовании по обновлению Конституции превысила половину от числа всех избирателей и составила 50,78 процентов. Об этом URA.RU сообщил источник, отвечающий за организацию проведения плебисцита. Эксперты агентства поясняли, что при условии голосования больше половины числа жителей, оно считается легитимным.

«Среди лидеров Нефтеюганский район, Ханты-Мансийск. Там явка уже превышает 80 процентов. К этим показателям приближается уже и Белоярский район», — прокомментировал инсайдер. В Сургуте, к которому приковано большое внимание, как к самому крупному муниципалитету ХМАО явка на 10 утра составила 31,4 процента.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам шести дней голосования явка в ХМАО составила 49,93 процента. 1 июля в округе открыты и работают до 20:00 714 избирательных участков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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