В ХМАО обеспечили легитимность голосования по Конституции

Явка в ХМАО немного опережает среднероссийские показатели Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Югре по состоянию на 10 утра явка населения на голосовании по обновлению Конституции превысила половину от числа всех избирателей и составила 50,78 процентов. Об этом URA.RU сообщил источник, отвечающий за организацию проведения плебисцита. Эксперты агентства поясняли, что при условии голосования больше половины числа жителей, оно считается легитимным.

«Среди лидеров Нефтеюганский район, Ханты-Мансийск. Там явка уже превышает 80 процентов. К этим показателям приближается уже и Белоярский район», — прокомментировал инсайдер. В Сургуте, к которому приковано большое внимание, как к самому крупному муниципалитету ХМАО явка на 10 утра составила 31,4 процента.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам шести дней голосования явка в ХМАО составила 49,93 процента. 1 июля в округе открыты и работают до 20:00 714 избирательных участков.