Школьники могли пытаться спрятать свои электронные дневники с помощью атак на сайты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России школьники могли самостоятельно устроить DDoS-атаки на образовательные ресурсы. Об этом говорится в исследовании «Ростелекома».

«Атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков», — пишет РБК со ссылкой на исследование. В «Ростелекоме» предположили, что таким образом сами школьники хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники.

Ранее на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) были совершены DDoS-атаки. В Рособрнадзоре уточнили, что они начались после завершения экзаменов и не вызвали никаких проблем у организаторов и участников. Хакерские атаки на сайты сферы образования происходили и раньше. В основном они были направлены на электронные дневники и сайты образовательных учреждений, передает RT. Как пишет издание, школьники могли это сделать из хулиганских побуждений.

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