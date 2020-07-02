Банк, принадлежащий Чернецкому, задержал выплаты от Путина

Банк задержал выплату из-за нерабочего дня, который выпал на 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский муниципальный банк, долю в котором имеет свердловский сенатор Аркадий Чернецкий, задержал выплату пособий в 10 тысяч рублей свердловчанам, у которых есть дети до 16 лет. Об этом родители сообщили на одном из форумов.

«Вчера практически все получили „вторую путинскую выплату на детей“ в размере 10 тысяч рублей. Некоторым она пришла еще 30 июня, кроме несчастных бюджетников, имеющих счета в муниципальном банке», — сообщил один из собеседников агентства. «У меня банк Екатеринбург, чтоб его. Ничего нет», — написал один из пользователей на форуме «Ю-мама».

URA.RU обратилось за комментарием в сам банк. Там уточнили, что по договору с отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области организация может переводить средства на счета клиентов не позднее следующего дня после получения документов. «Указанные документы были доставлены в банк 30 июня 2020 года. Поскольку 1 июля был объявлен днем общероссийского голосования и был нерабочим, денежные средства были зачислены на следующий рабочий день, то есть утром 2 июля», — уточнили там.

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к россиянам объявил, что в июле семьи с детьми до 16 лет получат еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка до этого возраста. Таким образом, деньги перечислят на 28 млн детей.

Ранее URA.RU писало о том, что семья сенатора намерена избавиться от 29,13% акций муниципального банка. Помимо Чернецкого, держателями акций являются мэрия Екатеринбурга (29,29%), ООО «Геоникс» (9,98%), предприниматель Алексей Брижицкий (10,61%), бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Клименко (9,72%) и бизнесмен Александр Баженов (9,72%). Все считаются приближенными к команде экс-мэра.