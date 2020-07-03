Свердловчанка предложила Путину добавить новый урок в школе

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент выслушал инициативы по развитию новых норм Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловские соавторы поправок в Конституцию РФ высказали президенту России Владимиру Путину предложения по дальнейшему развитию новых конституционных норм. Разговор состоялся во время встречи главы государства с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Прямую трансляцию беседы провел телеканал «Россия 24».

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова внесла ряд инициатив по пропаганде конституционных ценностей. «Мы с вами договаривались, что вместе с паспортами молодых граждан России будут вручать томики Конституции. Очень бы хотелось, чтобы ваше поручение вышло поскорее, чтобы не сэкономили на этом <…> И второе: мне кажется, что мы должны ввести урок Конституции России в какую-то дату, чтобы выдающиеся люди говорили о нашей Конституции. Тем более, сейчас это не просто основной закон — это и основные ценности, и моральная составляющая», — заявила свердловский омбудсмен.

Она поблагодарила Путина за внимание к проблемам гражданского общества. «Мы с вами закрепили это в Конституции, но я вижу, как в период этой тяжелой эпидемии вы поддержали гражданское общество. Оно у нас сильное, здоровое, крепкое, но ваша поддержка была в самое время», — констатировала Мерзлякова.

«У нас много предложений в развитие Конституции. Ценность поправок в их системности. Эта системность даст свой результат, даст толчок развития нашей стране. По нашим оценкам потребуется изменить около 100 конституционных и федеральных законов», — сказал сопредседатель группы, глава комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он выразил надежду, что рабочая группа в дальнейшем станет площадкой взаимодействия между исполнительной и законодательной властью и гражданским обществом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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