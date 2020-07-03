В машине Ефремова обнаружили окурки с наркотиком

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8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Суд, как напоминает RT, отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии. Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов отказался признавать свою вину, передает телеканал 360 .

При этом в крови у актера обнаружили следы кокаина . Издание уточняет, что Ефремов не стал пояснять, где именно употреблял наркотики, заявив, что совершенно не помнит тот день, когда случилась авария.

«В салоне найдены „бычки“ с наркотическим средством „гашиш“», — пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на источники близкие к следствию. Инсайдеры отметили, по результатам экспертизы стало известно, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов. В связи с этим в следствии считают, что это следы постороннего человека.

В автомобиле актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, обнаружили следы наркотического вещества. Следователи нашли в салоне машины «бычки с гашишем».

В автомобиле Михаила Ефремова нашли «бычки с гашишем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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