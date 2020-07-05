Отелям выделят деньги из бюджета на покупку масок для сотрудников

Все небольшие отели могут рассчитывать на компенсацию за средства защиты от вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат от правительства деньги на приобретение масок, санитайзеров и других средств защиты для сотрудников. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе конференции в Бурятии.

«Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого», — приводит ТАСС слова Догузовой.

Постановление о выдаче субсидий, компенсирующих затраты малых и средних компаний на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавируса, накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, выплаты полагаются компаниям, работающим в сферах бытовых услуг, общепита, гостеприимства и спорта. Размер выплат составит 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.

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