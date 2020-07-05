Руководителя аппарата мэрии Миасса Евгения Быстрова направили на лечение в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, у 15 сотрудников администрации заподозрили заражение коронавирусом. У половины из них симптомы ковидной пневмонии, сообщил URA.RU источник в мэрии города. У руководителя аппарата мэрии Евгения Быстрова диагноз подтвердился, его уже направили на лечение в Челябинск.

«На COVID-19 проверяют около 15 сотрудников мэрии», — сообщил источник. Также по данным URA.RU, подозрение на коронавирус у заместителя главы Миасса по городскому хозяйству Александра Качева и заммэра по имущественному комплексу Николая Булдыгина.

«Официальные результаты тестов на коронавирус будут известны 6 июля», сообщил URA.RU глава Миасса Григорий Тонких. По его словам, сейчас заместители вице-мэров обзванивают своих подчиненных и при недомоганиях рекомендуют остаться дома и вызвать врача.

По данным источника агентства, коронавирусом переболел замглавы города по социальным вопросам Данила Михеев. Также диагноз подтвердили у начальника управления ЖКХ Романа Комарова.