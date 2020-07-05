04 июля 2020
03 июля 2020
02 июля 2020

Мэрии Миасса грозит эпидемия COVID. Один заболевший и 15 под подозрением

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, администрация миасского городского округа
Руководителя аппарата мэрии Миасса Евгения Быстрова направили на лечение в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, у 15 сотрудников администрации заподозрили заражение коронавирусом. У половины из них симптомы ковидной пневмонии, сообщил URA.RU источник в мэрии города. У руководителя аппарата мэрии Евгения Быстрова диагноз подтвердился, его уже направили на лечение в Челябинск.

«На COVID-19 проверяют около 15 сотрудников мэрии», — сообщил источник. Также по данным URA.RU, подозрение на коронавирус у заместителя главы Миасса по городскому хозяйству Александра Качева и заммэра по имущественному комплексу Николая Булдыгина.

«Официальные результаты тестов на коронавирус будут известны 6 июля», сообщил URA.RU глава Миасса Григорий Тонких. По его словам, сейчас заместители вице-мэров обзванивают своих подчиненных и при недомоганиях рекомендуют остаться дома и вызвать врача.

По данным источника агентства, коронавирусом переболел замглавы города по социальным вопросам Данила Михеев. Также диагноз подтвердили у начальника управления ЖКХ Романа Комарова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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