Потенциально больных коронавирусом будут отслеживать по их геолокации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июля, — 209-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 119-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 11 806 684 случаев заражения (+49 799 за день). Скончались 542 172 пациентов (+1 754), 6 775 046 инфицированных выздоровели (+152 266)

Больше всего заболевших зафиксировано в США — 3 041 950 млн человек. На втором месте находится Бразилия — 1 628 283, на третьем — Индия. Там зарегистрировано 723 95 случаев заражения. В России выявлено 694 646 инфицированных.

Когда появится средство от коронавируса

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, рассказала руководитель университетского Центра клинического изучения лекарственных средств Елена Смолярчук. Врач пояснила, что первой группе добровольцев вакцину ввели уже более трех недель назад, второй — чуть больше 14 дней назад. Выписать добровольцев могут 15 и 20 июля.

Разрабатываемая в Лондоне вакцина поможет эффективно бороться с будущими пандемиями. Об этом заявил разработчик препарата, профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шатток. По его словам, после инъекции его препарат усиливает РНК и стимулирует иммунитет в ответ на инфекцию.

К разработке вакцины от коронавируса подключилась Индонезия . По данным местных СМИ, она поступит в продажу с середины 2021 года.

Всего в мире насчитывается 17 вакцин , которые уже проходят испытания на людях, рассказал замдиректора отдела вакцин американского государственного Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) Константин Чумаков. Одна вакцина в Китае уже прошла лицензирование для использования в Вооруженных силах.

Ситуация в России

Кабмин выделил 13,5 млрд рублей на выплату тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Срок получения повышенных пособий продлят. Предполагается, что их будут выплачивать в течение лета. Также планируется выделить 5 млрд рублей на отпускные медикам.

Страховые выплаты получили более 14 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом. В Минздраве уточнили, что единовременные страховые выплаты произведены по факту смерти 40 медицинских работников.

Минкомсвязи подготовило проект приказа об отслеживании потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации. Основой для поиска станут телефонные номера тех, у кого уже выявили COVID-19.

Врач и телеведущая Елена Малышева считает, что вспышка коронавируса в России окончена. Она объясняет свою позицию тем, что в стране постоянно растет число тестов, а смертность остается на прежнем уровне. Это говорит о снижении заболеваемости, считает телеведущая.

Ситуация в мире

Евросоюз может не открыть границы для России . Об этом заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Он рассказал, что список стран, для которых откроются границы ЕС, пересмотрят в середине июля. При этом российские власти и сами не выпускают своих граждан, развивают внутренний туризм, предлагая туры на Байкал, в Сочи и Крым.

Бубонная чума в Китае и Монголии не представляет высокой опасности , заявили во Всемирной организации здравоохранения. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, власти хорошо справляются с ситуацией.

У жителей Испании теряется иммунитет к COVID-19 . Антитела выработали лишь 5,2% испанцев. При этом иммунитет к коронавирусу оказался временным, и часть испанцев начала его терять, сообщает министерство здравоохранения страны.

Прогнозы и мнения экспертов

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, что Россия переходит к самому сложному периоду кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Компании малого и среднего бизнеса вскоре должны будут уйти с рынка.

Границы стран могут не открыться в 2020 году, поэтому планировать путешествия за границу россиянам пока рано. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Осенью распространение коронавируса в России станет активнее. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Несмотря на новую вспышку заболевания, нельзя возвращаться к ограничениям, подчеркнул он.

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях , которые ждут мир после пандемии. Согласно первому, вакцина появится в течение девяти месяцев и станет доступной для всех. Экономика восстановится, и мир вернется к обычной жизни за два-три года. Второй сценарий предполагает новые вспышки коронавируса. Вакцина достанется странам с лучшей экономикой, что вызовет, ксенофобию.