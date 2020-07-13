Журналисты записали видео с просьбой освободить Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Видео в поддержку журналиста Ивана Сафронова записали его коллеги из изданий кремлевского пула. Всего выступили семь журналистов, среди которых Анастасия Савиных (ТАСС), Елена Егорова («Московский комсомолец»), Светлана Бочарова («Ведомости»), Кира Латухина («Российская газета»), Полина Химшиашвили и Наталья Галимова (РБК) и Антон Желнов (телеканал «Дождь»). Ролик с требованием освободить Сафронова разлетелся по СМИ и соцсетям.

«Я не могу поверить, что он совершил госизмену. О фактах неизвестно ничего. Нам по-сути предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив», — говорит корреспондент РБК Наталья Галимова.

Журналисты заявляют, что хорошо знали Ивана Сафронова. Они охарактеризовали его как честного человека, который не мог совершить госизмену. В видео коллеги призвали открыто рассказать о деле Сафронова. Они напомнили о процессе против Ивана Голунова, доказательства вины которого «превратились в тыкву», уточняет деловое издание «Взгляд».

Также 13 июля многие журналисты собрались поддержать Сафронова у здания СИЗО «Лефортово» в Москве. В итоге как минимум девять человек полиция задержала за участие в несогласованной акции.

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