Указ губернатора расширяет понятие «летних кафе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Летние кафе в Пермском крае могут работать только после демонтажа панорамных окон, чтобы воздух постоянно циркулировал. Об этом говорится на сайте губернатора Дмитрия Махонина и регионального правительства.

«Согласно документу, к ним [сезонным кафе] относятся кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха», — сообщается в постановлении. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Этот документ, по сути, расширяет понятие «летних кафе». Теперь работу могут возобновить заведения общепита, которые не могли поставить веранды на тротуарах, но способны оказывать услуги на террасе за счет снятия окон. По словам замминистра министерства промышленности и торговли Пермского Края Владислава Тонкова, с 16 июля представители краевого ведомства будут проводить проверки заведений общепита, чтобы убедиться в соблюдении всех правил.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что летние кафе безопасны, если владельцы соблюдают все предписания санитарных врачей.