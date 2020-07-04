Онищенко оценил безопасность летних кафе при коронавирусе

Если владельцы летних кафе соблюдают предписания Роспотребнадзора, то посетители таких заведений могут не бояться заразиться коронавирусом. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Каждому [владельцу] в зависимости от конфигурации, площади зала или веранды дается предписание. Если то, что там предписано для данного конкретного предприятия соблюдается, то ничего страшного нет», — рассказал собеседник агентства. По мнению Онищенко, посетители также должны соблюдать санитарные нормы, чтобы снизить риск распространения коронавируса.
Эпидемиолог подчеркнул, что открытие летних кафе в некоторых регионах страны — это правильное решение. «Вообще весь общепит должен работать, хотя он и работал. Но при одном условии, каждый из нас, и все мы вместе будем ответственными», — считает Онищенко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо увеличивать площади летних веранд кафе и ресторанов. Сейчас такие заведения открываются во многих регионах страны, среди которых Свердловская и Челябинская области и Пермский край.
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