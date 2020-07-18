Жириновский раскрыл, когда назначат врио главы Хабаровского края

По словам Владимира Жириновского, указ о назначении будет подписан 20 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июня. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, врио должен стать его однопартиец.

«Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ [о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края]. Нам обещали, что это будет представитель ЛДПР, другие пока не рассматриваются», — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский. При этом он отметил, что если суд не найдет достаточных оснований для приговора арестованному действующему главе края Сергею Фургалу, то в ЛДПР намерены настаивать на том, чтобы он имел право вернуться к своей должности.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. Помимо этого Фургала обвиняют в связях с ОПГ. С 11 июля в столице края и других городах проходят несанкционированные митинги в поддержку главы региона.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что Фургал, его однопартиец, был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами. Однако при этом он отметил, что партия не имеет отношения к массовым акциям протеста против ареста Фургала. Позже депутат ЛДПР Кирилл Черкасов добавил, что на пост Фургала могут быть выдвинуты три кандидата от партии — председатель комиссии по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев, председатель комиссии по спорту Михаил Дегтярев и депутат Госдумы Андрей Андрейченко. По информации Черкасова, по ним уже поданы документы в «соответствующие кабинеты». При этом 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края и назначении на его место нового врио.

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