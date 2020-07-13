ЛДПР готовит митинги в поддержку Фургала

Как заявил Владимир Жириновский, ЛДПР проведет митинги только после официального разрешения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР не имеет отношения к массовым акциям протеста против ареста однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. При этом он отметил, что партия проведет свои митинги в защиту Фургала, если удастся получить официальное разрешение.

«Мы поддерживаем граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу. Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции», — написал Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

Как заявил политик, митинг в Хабаровске был стихийным: горожане пошли на акцию по своей инициативе. «Наши активисты и депутаты на местах организуют митинги сами или примут участие в других акциях протеста, но когда на это будет полученное официальным путем разрешение», — отметил Жириновский. При этом он уточнил, что получить соответствующее разрешение очень непросто. В частности, из-за этого ЛДПР уже третий год не может провести митинг на Пушкинской площади. Однако Жириновский заявил, что партия продолжит добиваться возможностей для россиян законно высказываться на любые темы и проводить митинги.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства ряда предпринимателей в 2004—2005 годах. Свою вину Фургал не признал. В минувшие выходные в Хабаровске прошли несогласованные акции в поддержку Фургала, напоминает RT. Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами, поэтому его решили убрать с занимаемой должности, сфальсифицировав уголовное дело.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.