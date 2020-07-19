В Челябинской области пошел дождь после молитв горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска провели молебен, чтобы призвать дождь. После этого МЧС предупредило горожан о надвигающихся ливнях и грозах.

«В домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя провели молебен ниспослании дождя», — пишет Readovka. Ритуал был проведен с одобрения митрополита Челябинского и Миасского.

Через несколько часов после проведения молитвы МЧС региона предупредило жителей о сильном ливне. После этого в Чебаркульском районе области и возле Челябинска действительно прошли дожди. В ближайшие дни в регионе ожидают грозы.

Обновлено в 16:20 (уральское время): в настоящее время над городом началась гроза, передает корреспондент URA.RU из Челябинска.

Небо над Челябинском заволокли тучи Фото: Вадим Ахметов URA.RU