18 июля 2020
17 июля 2020

Уставшие от жары челябинцы помолились о дожде. Это сработало

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Екатерины Сибирцевой по ЕГЭ. Екатеринбург, путешествие, плохая погода, плохая видимость, трасса, дождь
В Челябинской области пошел дождь после молитв горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска провели молебен, чтобы призвать дождь. После этого МЧС предупредило горожан о надвигающихся ливнях и грозах.

«В домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя провели молебен ниспослании дождя», — пишет Readovka. Ритуал был проведен с одобрения митрополита Челябинского и Миасского.

Через несколько часов после проведения молитвы МЧС региона предупредило жителей о сильном ливне. После этого в Чебаркульском районе области и возле Челябинска действительно прошли дожди. В ближайшие дни в регионе ожидают грозы.

Обновлено в 16:20 (уральское время): в настоящее время над городом началась гроза, передает корреспондент URA.RU из Челябинска.

Небо над Челябинском заволокли тучи
Фото: Вадим Ахметов URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...